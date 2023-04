Bad Wörishofen

22.04.2023

Nach dem Turbo-Umzug denkt Osbra schon an eine Vergrößerung

Plus In nur einem Jahr hat der Automobilzulieferer Osbra den Firmensitz von Mindelheim nach Bad Wörishofen verlegt. Dort entstehen nun Teile für Luxusautos.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Daran könnten sich, was den zeitlichen Ablauf betrifft, sowohl in Bad Wörishofen als auch überregional andere große Bauprojekte ein Beispiel nehmen. Innerhalb eines knappen Jahres war der Neubau der Firma Osbra im Interkommunalen Gewerbegebiet an der A96 umgesetzt, und der Umzug von Mindelheim nach Bad Wörishofen war über die Bühne. Jetzt arbeiten die zirka 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in riesigen Hallen in angenehmer Atmosphäre. 14.500 Quadratmeter dienen als Produktions- und Lagerfläche, 2000 Quadratmeter umfasst das Verwaltungsgebäude. Dies alles befindet sich auf einem 35.000 Quadratmeter großen Grundstück, was Bürgermeister Stefan Welzel bei der Grundsteinlegung vor einem Jahr mit dem Satz "Eine Sahnefirma auf einem Sahnegrundstück" zusammenfasste. Wie geht es nun mit der Firma weiter?

Dass der Neubau trotz Lieferengpässen so schnell umgesetzt werden konnte, dafür lobte Geschäftsführer Thomas Freudenberg ausdrücklich die beiden maßgeblichen Baufirmen von Glass und Alois Müller. Die Gebäude entsprechen außerdem den neuesten energetischen Standard in Hinblick auf Solartechnik, Isolierung, Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung. Außerdem legte die Firma Wert darauf, neben den beiden genannten auch weitere Betriebe aus der näheren Umgebung einbezogen zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen