Nach Hinweis: Polizei Bad Wörishofen nimmt mutmaßliche Diebin fest

Eine Frau stahl in Bad Wörishofen eine Spendenbox und wollte zuvor einen Mann in dessen Wohnung um Bargeld bringen.

Die Polizei hat die seit Tagen gesuchte Frau festgenommen, der Diebstähle in Bad Wörishofen zur Last gelegt werden. Nach einem öffentlichen Aufruf der Ermittler hatte sich einige Tage später eine Zeugin aus Rammingen gemeldet, welche die Gesuchte gesehen hatte. Tatsächlich entdeckten die Polizisten die mutmaßliche Diebin am Bahnhof Rammingen. Sie nahmen die 54-Jährige Obdachlose vorläufig fest. Die Frau komme für beide bekannten Taten in Frage, teilte die Polizei mit.

Der Apotheker suchte selbst nach der Frau - und fand sie auch

Anfang vergangener Woche hatte eine unbekannte Frau versucht, einem 56-jährigen Mann in dessen Bad Wörishofer Wohnung die Geldbörse samt Bargeld zu stehlen. Der Versuch misslang. Die Frau entkam - und griff kurze Zeit später in einer nahen Apotheke zu. Dort nahm sie eine Spendenbox eines örtlichen Tierschutzvereins mit. Der Apotheker machte sich selbst auf die Suche nach der Frau, fand sie auch und holte die Spendenbox zurück. Diese war allerdings zwischenzeitlich geleert worden. Die Frau konnte erneut flüchten. Auch eine Fahndung mit zwei Polizeistreifen verlief ergebnislos.

-

Lesen Sie dazu auch