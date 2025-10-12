Nach Kritik: Sperrung des Gehwegs am Löwenbräu-Areal wird überprüft

Nahe am Kurpark wächst die Großbaustelle für die Löwenbräu-Arkaden. Dass zwischenzeitlich der Gehweg an dem Gelände gesperrt wurde, kritisierte Ottilia Trommer (CSU) im Stadtrat. Sie fordert Nachbesserungen für die Fußgängerinnen und Fußgänger, man habe ihr von gefährlichen Situationen beim Überqueren der Straße berichtet. Zudem lieferten sich in der Sitzung Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und Manfred Gittel (FW) einen verbalen Schlagabtausch. Anlass waren die Kosten für die Wiederöffnung des Bahnübergangs an der Eishalle und hoher Besuch im Rathaus.

Unter dem Tagesordnungspunkt Bekanntgaben und Anfragen fragte Manred Gittel (FW) nach den Mehrkosten für den Bahnübergang am Bahleweg. Er habe lediglich aus der Zeitung entnommen, dass die Kosten steigen würden. „Ich möchte bitte Aufklärung haben, warum er teurer wird und wie viel er teurer wird.“ Auch Paola Rauscher (Grüne) wollte mehr Informationen zum Bahnübergang. „Wir haben über alles informiert. Die einzige Information, die jetzt neu dazu gekommen ist, ist wann die Baumaßnahme umgesetzt wird“, erklärte Welzel.

„Und was ist mit den Kosten für die Stadt“, hakte Gittel nach. „Herr Kämmerer, warum wehren sie sich eigentlich nicht?“ Welzel erklärte, dass die Kosten vom Bauamt zusammengestellt würden, endgültig könne man vermutlich erst nach der Endabrechnung sagen, wie viel mehr an Kosten nun auf die Stadt zukommen würden.

Stadtrat Gittel will wissen, um was es beim Treffen mit Japans Konsul ging

Außerdem monierte Gittel, dass die Stadträte nicht über den „hohen Besuch, von dem ich auch nur per Zufall erfahren habe“ informiert wurden. Gittel spielte damit auf den Besuch einer japanischen Delegation vor einigen Tagen an. Gittel forderte Welzel auf, dem Stadtrat Bericht zu geben, warum man sich getroffen habe. „Herr Gittel, ihre Anfrage ist einfach nur peinlich“, entgegnete Welzel. Wenn der Generalkonsul von Japan um ein vertrauliches Gespräch in kleinem Kreis gebeten habe, werde man sicher nicht den ganzen Stadtrat dazu einladen. „Sie verkaufen das in den Medien als hohen Besuch mit Eintragung ins Goldene Buch – und das ist dann das geheime Treffen?“, konterte Gittel. Als Gittel weiter auf Aufklärung beharrte, warf Welzel ihm vor, von Kommunalrecht keine Ahnung zu haben. „Das ist unterstes Niveau, was Sie hier bieten, aber das bin ich ja von Ihnen gewohnt“, so Gittel sichtlich aufgebracht. Daraufhin erteilte Welzel ihm eine Rüge.

Ottilia Trommer (CSU) monierte die Sperrung des Gehweges entlang des Löwenbräu-Areals. Sie sei von mehreren Personen angesprochen worden, dass es bei der Querung der Straße zu teilweise gefährlichen Situationen käme, da der Gehweg abrupt enden würde. Jan Madsack, Leiter des Ordnungsamtes, entgegnete, dass die Sperrung gemeinsam mit Polizei und der Firma Glass abgesprochen worden sei. „Es gibt auch einen deutlichen Hinweis für Fußgänger oberhalb der erfolgten Sperrung, auf die andere Straßenseite zu wechseln.“

„Da muss man dann halt was Gescheites einrichten“, findet Thomas Vögele

Trommer regte an, die Sperrung so zu verlegen, dass der untere Fußgängerüberweg noch genutzt werden könne. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) verwies auf den Fußgängerüberweg bei der Kneippanlage, die Leute sollten dort über die Straße gehen. „Die Leute laufen aber bis zu dem Sperrschild und wechseln dann“, so Trommer. Laut FW-Fraktionssprecher Thomas Vögele sei es früher durchaus üblich gewesen, den Gehweg an größeren Baustellen zu überdachen, so dass dieser weiter gefahrlos genutzt werden konnte. „Die Baustelle geht ja nicht nur ein halbes Jahr, da muss man dann halt was Gescheites einrichten.“ Madsack sagte zu, sich die Situation vor Ort noch einmal anzuschauen.