Nach Razzia in Bad Wörishofen: Verbotene Symbole bei Verdächtigen gefunden

Plus Mit einem Großaufgebot an Spezialkräften stürmte die Polizei im Februar eine Gaststätte in Bad Wörishofen. Die Ermittlungen sind nun abgeschlossen – mit neuen Erkenntnissen.

Von Markus Heinrich

Nach der Glücksspiel-Razzia mit einem Großaufgebot der Polizei in Bad Wörishofen hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Nun ist die Staatsanwaltschaft am Zug. Es gehe mittlerweile auch um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, teilt die Polizei mit.

Mit einem großen Aufgebot und mit Spezialkräften ging die Polizei in Bad Wörishofen am 11. Februar in Bad Wörishofen vor. Ziel der Razzia war eine Gaststätte, in der die Polizei illegale Pokerrunden vermutete. Das Unterstützungskommando (USK) aus Nürnberg stürmte damals die Gaststätte. Die Kripo Memmingen ermittelte seither gegen einen 35-jährigen Betreiber eines Wörishofer Lokals und dessen 27-jährigen Mitarbeiter, zudem gegen derzeit drei Männer im Alter zwischen 25 und 48 Jahren, welche an den verbotenen Spielrunden teilgenommen haben sollen. Neben der Gaststätte wurden auch zwei Wohnungen in Bad Wörishofen durchsucht. Zunächst gab es 13 Tatverdächtige. Die Beamten stellten insgesamt einen niedrigen fünfstelligen Betrag an Bargeld sicher. Waffen wurden nicht gefunden. Untersuchungshaft wurde nicht angeordnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

