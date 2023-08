Bad Wörishofen

Nach Schlägerei zwischen Jugendgruppen in Bad Wörishofen: Verletzte und viele Fragen

Plus Nach der Schlägerei an der Eishalle Bad Wörishofen kommt langsam Licht ins Dunkel. Allerdings fehlt der Polizei noch eine entscheidende Antwort.

Eine Woche nach der Schlägerei zwischen Jugendlichen an der Eishalle von Bad Wörishofen steht fest, dass dabei mehrere Personen verletzt wurden. Unklar bleibt weiterhin, was der Auslöser der Auseinandersetzung war, die erst zeitversetzt ans Licht kam.

Mehrere Jugendliche waren am Montag, 24. Juli, in Bad Wörishofen in eine Schlägerei an der Eishalle verwickelt. Die Polizei bestätigte einige Tage später entsprechende Informationen unserer Redaktion. Die Prügelei habe sich schon am Montag gegen 14 Uhr ereignet, wurde aber erst am Mittwoch angezeigt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Ein Jugendlicher, der bei dem Handgemenge leicht verletzt wurde, sei mit seinen Eltern zur Dienststelle der Polizei in Bad Wörishofen gekommen. Bekannt war zunächst nur, dass zwei Gruppen aufeinander losgegangen seien.

