Nach Vereinsrückzügen: Was wird aus Bad Wörishofens Altpapiersammlungen?

Plus Nach dem Ausstieg von FCW und TSV klafft eine große Lücke im Sammelkalender Bad Wörishofens. Andere Vereine reagieren nun mit neuen Plänen.

Der Ausstieg des FC Bad Wörishofen und des TSV Bad Wörishofen aus den Altpapiersammlungen in Bad Wörishofen hat spürbare Konsequenzen. Beide Vereine deckten mit ihren Sammlungen insgesamt sechs Monate des Jahres ab, in denen nun kein Verein mehr das Altpapier einsammelt. Die Blaue Tonne des Landkreises sei der Grund für den Ausstieg, hieß es. Nun haben andere Vereine die Sammlungen neu organisiert. Doch den Komfort der vergangenen Jahre kann es nicht mehr geben.