Bad Wörishofen: Nach Verkehrsunfall schalten die Stadtwerke eine Brunnenanlage ab

Bad Wörishofen

Nach Verkehrsunfall schalten die Stadtwerke eine Brunnenanlage ab

Südlich der Gartenstadt ist bei einem Unfall Kraftstoff ausgetreten. Trinkwasserversorgung ist nicht betroffen.
Von Ulf Lippmann
    Nach einem Unfall bei Bad Wörishofen haben die Stadtwerke vorsichtshalber eine Brunnenanlage außer Betrieb gesetzt. Die Trinkwasserversorgung wird dadurch jedoch nicht eingeschränkt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Südlich der Gartenstadt, an der Brunnenanlage „Stockheimer Wegäcker“ ist es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem nach aktueller Einschätzung der Stadtwerke Bad Wörishofen Kraftstoff aus einem Traktor ausgetreten ist. In Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt wurden Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers getroffen. Die Brunnenanlage der Stadtwerke bleibt bis zur Klärung des Sachverhaltes außer Betrieb. Eine Einschränkung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet Bad Wörishofen ist derzeit nicht abzusehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

