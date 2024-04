Bad Wörishofen

Nachruf: Trauer um Mesnerin und Stadtführerin Hannelore Walter aus Bad Wörishofen

Plus Hannelore Walter war in Bad Wörishofen vielfältig engagiert, in der Kirche und für die Stadt. Sie starb überraschend nach kurzer, schwerer Krankheit.

Von Helmut Bader

Sie war über viele Jahre aus der Pfarrei St. Ulrich in Bad Wörishofen kaum wegzudenken: Jetzt ist Hannelore Walter überraschend im Alter von 77 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Geboren ist sie in Mindelheim und kam mit ihren Elten bereits im Herbst 1950 von Altensteig in die Gartenstadt von Bad Wörishofen Als Heinrich Brandner dort zur Gründung der Pfarrei 1967 den Kirchenchor gründete, war Hannelore Walter von Anfang an, also stolze 57 Jahre, mit dabei und zuverlässige Sängerin. Noch im Januar nahm sie an einer Chor-Probe teil. Daneben übte sie etwa zwölf Jahre lang das Amt als Mesnerin in St. Ulrich aus. Pfarrer Raimund Oehler hatte ihr das Anfang der 2000-er-Jahre angeboten. Hannelore Walter war tief im Glauben und in der Kirche verwurzelt. So engagierte sie sich schon in jungen Jahren in der damaligen Pfarrjugend von St. Justina als Gruppenleiterin.

