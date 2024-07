Nächste Runde beim Matzberger-Umbau

Knappe Abstimmungsergebnisse gab es bei der jüngsten Stadtratssitzung. Während der Umbau beim Matzberger nun in die nächste Runde gehen kann, gab es für einen Antrag auf Ausnahme des Immissionsschutzes in der Oberen Mühlstraße keine Zustimmung.

Ein Malerbetrieb hatte in der Oberen Mühlstraße eine Ausnahmegenehmigung vom Immissionsschutz beantragt. Laut Antragsteller müssen diese Arbeiten wegen des zu erwartenden Wetterumschwungs im Oktober unbedingt im Sommer durchgeführt werden, zudem lägen bereits Folgeaufträge vor, eine Fertigstellung noch in diesem Jahr könne ohne die Ausnahmegenehmigung nicht mehr gewährleistet werden. Der Antrag wurde für den Zeitraum zwischen 19. August und 15. September gestellt, die lärmenden Arbeiten beziehen sich laut Antragsteller auf Schleifarbeiten am Holz sowie den Gerüstauf- und -abbau.

Bei Malerarbeiten nicht so kleinlich sein, hieß es im Bad Wörishofer Stadtrat

Jürgen Thiemann (SPD konnte kein allgemeines Interesse erkennen, das eine Ausnahmegenehmigung rechtfertigen würde, auch Manfred Gittel (FWV) sprach sich gegen eine Ausnahmegenehmigung aus. „Folgeaufträge sind das Problem des Antragstellers.“ Christine Waibl (CSU) plädierte für eine Ausnahmegenehmigung. „Nicht so kleinlich sein, Malerarbeiten machen doch keinen Krach.“ Der Lärm beim Gerüstaufstellen sei zumutbar. Thomas Vögele (FWV) stellte die gesamte Immissionsschutzverordnung infrage und plädierte einmal mehr dafür, diese ganz aufzugeben. Mit acht gegen sieben Stimmen wurde der Antrag abgelehnt.

Mit einer weiteren Ausnahmegenehmigung wird sich der Stadtrat in Kürze beschäftigen müssen; vorausgesetzt, das Landratsamt hebt den Baustopp beim Matzberger auf. Der Stadtrat hat dafür nun mit einer Stimme Mehrheit die Weichen gestellt. Thomas Perschk, stellvertretender Leiter der Bauverwaltung stellte die neuen Pläne für das Matzberger vor. Ursprünglich sei die Aufstockung des vorhandenen Gebäudes geplant gewesen. Jetzt wolle der Bauherr zumindest den Vorbau des Wohn- und Geschäftshauses neu errichten, sodass hier die Gastronomie eröffnen könne. Bisher war der Vorbau durch rechteckige Fenster geprägt, diese sollen durch Rundbögen und bodentiefe Fenster ersetzt werden. Da sich das Vorhaben bauplanungsrechtlich in die Umgebungsbebauung einfüge und auch sonst keine Gründe der vorgestellten Planung entgegenstünden, sprach sich Perschk für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens aus. Dies wiederum stieß bei Gittel für Verwunderung. „Das steht doch alles schon, was soll das denn jetzt noch?“

Perschk stellte klar, dass es sich derzeit rechtlich um einen Schwarzbau handele, der aber nachträglich genehmigt werden könne, da kein Baurecht dagegen stehe. „Momentan steht einem Weiterbau noch die Baueinstellung des Landratsamtes entgegen.“ Christoph Hienle (FWV) und Josef Kunder (CSU) störten sich an den unterschiedlichen Größen der Rundbogenfenster im Erdgeschoss. Dies wirke nicht harmonisch. „Aber nachdem es schon steht, können wir es ohnehin nicht mehr ändern“, so Hienle. Paola Rauscher, Bündnis 90/Die Grüne, plädierte dafür, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Immobilie zu erhalten. „Ich habe Angst, dass der neue Eigentümer das Ganze einfach abreißen lässt.“

In Kürze wird das Matzberger den Stadtrat von Bad Wörishofen erneut beschäftigen

Bürgermeister Stefan Welzel entgegnete, dass es in dem Fall durchaus rechtliche Möglichkeiten gäbe, so etwas zu verhindern. Mit acht gegen sieben Stimmen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Perschk kündigte an, dass sich der Stadtrat in Kürze mit einer Ausnahmegenehmigung zum Immissionsschutzrecht für das Matzberger auseinandersetzen müsse – vorausgesetzt, das Landratsamt hebe die Baueinstellung auf. „Da bereits für das neue Restaurant im Matzberger geworben wird, hat der Bauwerber großes Interesse daran, die Fertigstellung zügig voranzutreiben.“ Auf Nachfrage erklärte Perschk, dass aktuell nicht gebaut werden dürfe.