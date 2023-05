Nächster Fall von illegaler Prostitution in Bad Wörishofen

In einer Pension in Bad Wörishofen geht eine Frau der unerlaubten Prostitution nach. Die Vorfälle häufen sich in jüngster Zeit.

Die Polizei rückte am Donnerstagabend in einer Pension in Bad Wörishofen an. Zuvor hatte es einen Hinweis darauf gegeben, dass in dem Gebäude unerlaubt Sex-Dienstleistungen angeboten würden.

Die Polizei traf in der Pension eine 54-jährige Frau an, die dort illegal als Prostituierte arbeitete. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste die Frau eine Sicherheitsleistung bezahlen. Sie erwarte eine Anzeige.

Prostitution ist in Bayern nicht verboten - aber längst nicht überall erlaubt

In Bad Wörishofen wurden zuletzt mehrfach Frauen von der Polizei entdeckt, die illegal der Prostitution nachgingen. Generell verboten ist Sexarbeit in Bayern nicht, zulässig ist die Ausübung der Prostitution – also das Anbieten von sexuellen Dienstleistungen gegen Geld – grundsätzlich erst in Ortschaften ab einer Einwohnerzahl von 30.000 Menschen. Zwischen 30.000 und 50.000 Menschen kann sie ebenfalls durch Rechtsverordnung untersagt werden.

