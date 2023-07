Nächster Wechsel im Stadtrat von Bad Wörishofen

Plus Der Stadtrat von Bad Wörishofen bekommt schon wieder ein neues Mitglied. Wer geht – und wer vermutlich kommt.

Im Stadtrat von Bad Wörishofen ändert sich erneut die Zusammensetzung. Seit dem Beginn der Amtsperiode haben damit schon fünf neue Ratsmitglieder in der Runde Platz genommen. Mit dem jetzigen Rücktritt endet zudem eine weithin einmalige Besonderheit im Wörishofer Rat.

Der Stadtrat von Bad Wörishofen wird schon bald erneut ein neues Mitglied aufnehmen. Gerade erst wurde Wolfgang Schweyer vereidigt. Er ist Mitglied der Fraktion von Generation Fortschritt und rückte für Dominic Kastner in die Ratsrunde. Nun wurde bekannt, dass auch Pia Löber von den Freien Wählern aufhören wird. Löber lege ihr Amt aus persönlichen Gründen nieder, berichtete Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) am Mittwochabend im Stadtrat.