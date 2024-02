Bad Wörishofen

21:01 Uhr

Nächstes Auto an der Kemptener Straße in Bad Wörishofen zerkratzt

In Bad Wörishofen wurden zwei Autos zerkratzt.

In Bad Wörishofen wurden in kurzer Zeit in der gleichen Straße zwei Autos zerkratzt, der Schaden ist beträchtlich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Es ist der zweite Vorfall binnen kurzer Zeit: An der Kemptener Straße in Bad Wörishofen wurden erneut ein Auto zerkratzt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 6.30 und 14 Uhr. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 3000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegengenommen. Bereits in der Nacht auf Montag wurde in der Kemptener Straße ein Auto rundum zerkratzt. (mz) Lesen Sie dazu auch Bad Wörishofen Plus Learjets spielen das Ziel: Luftkampfübungen über Bad Wörishofen

