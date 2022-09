Nächtlicher Stromausfall in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen fiel in der Nacht auf Sonntag der Strom aus. Meldungen kamen aus der Kernstadt, der Gartenstadt und dem Gewerbegebiet.

Weite Teile Bad Wörishofens waren in der Nacht zum Sonntag ohne Strom. Gegen vier Uhr wurde es in der Kernstadt dunkel. Auch die Straßenbeleuchtung war ausgefallen. Meldungen zu Stromausfällen kamen auch aus der Gartenstadt und dem Gewerbegebiet, wie die Übersicht der Internetseite störauskunft.de zeigt.

Gegen fünf Uhr gingen die Lichter in der Kernstadt wieder an. Wie lange genau der Stromausfall dauerte, was die Ursache dafür war und wie viele Haushalte betroffen waren, ist derzeit unklar. Die Stadtwerke Bad Wörishofen haben eine Anfrage unserer Redaktion noch nicht beantwortet.