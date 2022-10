Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Nervende Lokpfeifen: Lösung für Wörishofer Bahnübergang gesucht

Plus Der Bahnübergang an der Eishalle steht seit Jahren in der Kritik, zuletzt häuften sich die Klagen. Stadt und Bahn loten nun aus, was geht.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Die Lokpfeifen am Bahnübergang bei der Eishalle Bad Wörishofen nerven viele Wörishoferinnen und Wörishofer. Beim großen „Heimat-Check“ unserer Redaktion kam dies wieder deutlich zum Ausdruck. Nun gibt es ein weiteres Treffen mit der Bahn. Aber schon jetzt steht fest, was es keinesfalls geben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen