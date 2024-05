Bad Wörishofen

11:49 Uhr

Neue Heiligenfeld-Klinik zieht in ein bekanntes Gebäude in Bad Wörishofen

Plus In Bad Wörishofen entstehen 130 neue Arbeitsplätze. Die Heiligenfeld-Geschäftsführung erläutert die Gründe für die Schließung in Waldmünchen.

Von Markus Heinrich

Für den Landkreis Cham in der Oberpfalz war es "ein Schock", wie Landrat Franz Löffler (CSU) sagt. Die angekündigte Verlagerung der Heiligenfeld Klinik Waldmünchen nach Bad Wörishofen trifft die Region hart. In Bad Wörishofen stellt sich die Frage, wo die neue Klinik unterkommen wird. Diese Frage kann jetzt beantwortet werden. In Bad Wörishofen entstehen 130 neue Arbeitsplätze - und ein bundesweit begehrtes Therapieangebot für Familien.

Dass die Heiligenfeld Kliniken ihr Haus in Waldmünchen schließen, schlug am Freitag vor Pfingsten hart ein. Voraussichtlich werde man den Betrieb in Waldmünchen im ersten Quartal 2025 beenden, sagte Heilgenfeld-Geschäftsführer Stephan Greb unserer Redaktion am Samstag. Der genaue Zeitplan hänge aber auch davon ab, wie schnell die nötigen Genehmigungen für den neuen Betrieb in Bad Wörishofen vorlägen. "So eine Klinik zieht man nicht mal ebenso um", schildert Greb. Bayerns Gesundheitsministerium sei eingebunden gewesen, der Krankenhausplanungsausschuss musste dem Vorhaben erst zustimmen. Das sei am 7. Mai erfolgt. Damit war auch das Aus für die Klinik in Waldmünchen besiegelt. Dort beschäftige man derzeit etwa 130 Menschen, sagt Greb. "Am liebsten alle mit nach Bad Wörishofen", sagt Greb zur Frage, wie er sich deren Zukunft vorstellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

