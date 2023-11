Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Für Windpark und Solarparks in Bad Wörishofen tun sich neue Hürden auf

Ein Windpark in Bad Wörishofen stößt auf Gegenwind - von der Bundeswehr.

Plus Bundeswehr-Belange bremsen das Windpark-Projekt in Bad Wörishofen aus. Für Solarparks ist der Weg nun frei – aber nur in einem kleinen Teil der Stadt.

Gerade noch liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, da bremst die Bundeswehr den Windpark Bad Wörishofen schon wieder aus. Militärische Belange sorgen nun dafür, dass Bad Wörishofens Planer umdenken müssen. Wer einen Solarpark bauen will, tut sich auch nicht viel leichter, wie nun im Stadtrat deutlich wurde. "Wenn wir nur die Potenzialflächen nutzen, schaffen wir die Energiewende nicht", machte Joachim Nägele (FW) deutlich.

In Bad Wörishofen soll ein Windpark entstehen. Mit der Planung setzt die Stadt über ihre Tochter Stadtwerke Vorgaben der Bundesregierung um und will damit willkürlichen Anordnungen zuvorkommen. Diese gibt es, wenn sich die Kommunen nicht selbst um die Angelegenheit kümmern. Zumindest für ein Teilgebiet des Schlingener Waldes scheint die geplante Windkraftanlage nun aber schon wieder vom Tisch zu sein.

