Neue Ortsschilder: Bad Wörishofen ist jetzt auch offiziell "Kneippstadt"

Bad Wörishofens alte Ortsschilder werden ersetzt – mit einem besonderen "Zuckerl" für Kneipp-Fans.

Die Ortsschilder von Bad Wörishofen sind in einem schlechten Zustand: unterschiedliche Schriften, Verwitterung und fehlende Reflexion. Die Verwaltung nahm sich dieses Themas an und Bürgermeister Stefan Welzel wollte in diesem Zuge nicht einfach nur eine notwendige Erneuerung. „Es sollte einen Mehrwert geben, wenn wir neue Bad-Wörishofen-Schilder aufstellen“, erinnert Welzel an seine Überlegungen. „Gesundheitsstadt“, wie es im Rathaus auf einer Tafel steht, wäre seiner Ansicht nach zu allgemein gewesen. Diese Idee hatte einst der heutige Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Nun steht die erste Ortstafel mit der Idee, die sich dann durchsetzte.

„Das Gute und bereits Gebräuchliche lag nah: Kneippstadt Bad Wörishofen", teilte Welzel am Montag mit. Der Stadtrat hatte dies im Herbst so beschlossen. Dazu brauchte es aber auch die Unterstützung und Entscheidung des Landratsamts Unterallgäu. Als Rechtsaufsichtsbehörde kann nämlich das Landratsamt einer Stadt eine Bezeichnung verleihen, die auf der Geschichte, der Eigenart oder der heutigen Bedeutung der Gemeinde beruht. Diese Bezeichnung findet sich dann an den Ortseingangsschildern wieder, wird aber kein Namensbestandteil der Kommune.

Ohne die Zustimmung von Landrat Alex Eder wäre der Titel "Kneippstadt" auf den Ortsschildern nicht möglich gewesen

Landrat Alex Eder unterstützte den Antrag und so werden nun nach und nach die Ortseingangsschilder der Kurstadt, Gartenstadt und des Gewerbegebiets ausgetauscht. "Ich freue mich, dass ich die Stadt unterstützen konnte, und nun auch auf den Ortstafeln ganz offiziell der Namenszusatz Kneippstadt steht", wird Eder in der gemeinsamen Mitteilung zitiert, "denn Bad Wörishofen und Pfarrer Sebastian Kneipp sind untrennbar und einzigartig miteinander verbunden." Das erste neue Ortsschild kann jetzt an der Schlingener Straße begutachtet werden.

Das Leben Sebastian Kneipps 1 / 4 Zurück Vorwärts Früher Wunsch: Pfarrer Sebastian Kneipp wurde am 17. Mai 1821 in Stephansried im Unterallgäu als Sohn einfacher Weber geboren. Schon früh entwickelte er den Wunsch, Pfarrer zu werden.

Anklage wegen Kurpfuscherei: 1844 besuchte er das Gymnasium in Dillingen. Vier Jahre später begann er das Theologiestudium. Seit 1846 litt Kneipp an Tuberkulose. Er heilte sich durch eiskalte Bäder in der Donau und entwickelte später aus dieser Erfahrung sein Gesundheitskonzept. Im August 1852 erhielt er im Augsburger Dom die Priesterweihe und wurde für kurze Zeit Kaplan in Biberbach. Schon bald darauf wurde er wegen „Kurpfuscherei“ angeklagt. 1854 behandelte er teilweise mit Erfolg Cholerakranke. 1866 reichten Ärzte erneut eine Beschwerde gegen Kneipp wegen „medizinischer Pfuscherei“ ein. Der Geistliche rechtfertigte sich daraufhin beim Bischöflichen Ordinariat.

Internationale Bekanntheit: Im April 1881 wurde er zum Ortspfarrer von Wörishofen ernannt. Einige Jahre später schrieb er das Buch „Meine Wasser-Kur“. Das Werk verhalf ihn zu internationaler Bekanntheit. Er starb am 17. Juni 1897 in Wörishofen.

Heilverfahren hat sich durchgesetzt: Die Wirksamkeit seines auf die Elemente Wasser, Ernährung, Bewegung, Kräuter und innere Ordnung aufgebauten Heilverfahrens ist heute längst wissenschaftlich nachgewiesen. (rusi)

Für Bürgermeister Stefan Welzel passt der jetzige Schritt auch perfekt in die neue Marketingstrategie der Stadt als „die Kneippstadt“. Denn die von Sebastian Kneipp entwickelte Kneipp-Therapie hat internationale Bedeutung und ist bekanntlich auch immaterielles Kulturerbe der Deutschen Unesco-Kommission. Die Kneipp-Lehre mit ihren fünf Elementen ist auch Dreh- und Angelpunkt aller Gesundheits- und Kurangebote in Bad Wörishofen. Der Begriff „Kneippstadt“ hat sich darüber hinaus bereits so etabliert, dass er beispielsweise regelmäßig in der Presse als Synonym für Bad Wörishofen verwendet wird.

Wichtig für die Bürgerinnen und Bürger: Im Gegensatz zum Titel „Bad“ ist die Verwendung nicht verpflichtend. "Es muss daher kein Briefpapier, Stempel oder mit dem Namen der Stadt in Zusammenhang Stehendes verändert werden", erläutert Welzel. (mz, mhe)

