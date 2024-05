Neue Pläne: Bad Wörishofer Traditionshaus Ländle wurde verkauft

Plus Das Aus des traditionsreichen Modehauses Ländle in Bad Wörishofen steht fest - doch nun zeigt sich, wie die Zukunft des Gebäudes aussehen wird.

Das Modehaus Ländle in Bad Wörishofen schließt Ende Oktober 2024, nach über 100 Jahren des Bestehens. Das Gebäude selbst wurde bereits verkauft. Der bisherige Inhaber Hubert Rudi Böser bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion. Es steht bereits fest, was mit dem Haus geschehen soll.

Als "Katastrophe für die Innenstadt" wurde das angekündigte Aus für das Modehaus Ländle bezeichnet, nachdem unsere Redaktion erstmals über die bevorstehende Schließung Ende Oktober berichtet hatte. Böser hatte mit seinem Geschäft viele Menschen nach Bad Wörishofen gelockt, von diesen Kunden hätten dann auch andere Geschäfte profitiert, hieß es. Bislang war unklar, wie es mit dem Ländle-Gebäude selbst weitergeht. Nun ist klar: Böser hat das Haus in dieser Woche verkauft.