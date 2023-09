Bad Wörishofen

So sehen die neue Pläne für den Jagdhof in Schlingen aus

Wie sieht die Zukunft des Jagdhofs in Schlingen aus? Es geht um ein großes Areal.

Plus Der Jagdhof in Schlingen soll verkauft werden. Die Konzepte reichen vom Erhalt des Hauses bis zum Abriss. Was auf dem Areal entstehen könnte.

Von Helmut Bader

Der Jagdhof in Schlingen, das einst weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Restaurant, hat seine Pforten geschlossen und steht vor dem Verkauf oder ist schon verkauft. Die Familie Steinhauser betrieb über viele Jahre das Objekt, das mit großem Tanzsaal samt üppig gestalteter Balustrade, einer ungewöhnlich großen Ausstellung von Tierpräparaten im Keller und diversen Gasträumen zu den bekanntesten gastronomischen Adressen über die Stadt hinaus gehörte. Immerhin kam in diesem Fall das Angebot der Familie, die Stadt in die künftige Planung des 7875 Quadratmeter großen Areals einzubeziehen. Ein Teil des Grundstücks, das derzeit als Parkplatz genutzt wird, gehört auch der Stadt. Vorgetragen wurde dies von Architekt Max Kehrbaum. Ihm ging es demnach vor allem darum, zu erfahren, welche Möglichkeiten die Stadt bieten könne.

Die Betreiber des Jagdhofes müssen den Betrieb aufgeben

Es bestünden bereits drei Vorentwürfe, die sowohl den Abriss, als auch den Erhalt des Gebäudes enthielten. Max Kehrbaum machte deutlich, dass für die Familie nun einfach der Punkt zum Aufhören des Betriebes gekommen sei. In der Diskussion wurde dann schnell klar, ob eine Möglichkeit besteht, das lange geplante Dorfgemeinschaftshaus dort zu integrieren. Stadtbaumeister Roland Klier teilte dazu mit, dass bereits Gespräche mit Wolfgang Tröber vom Musikverein und mit den Schlingener Schützen, einschließlich einer Besichtigung stattgefunden hätten. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass die Planungen beim Rössle-Projekt bereits weit fortgeschritten seien und, dass zunächst ermittelt werden müsse, wie es mit der Wirtschaftlichkeit und den weiteren nötigen Renovierungen wie Heizung, Wärmedämmung und so weiter aussehe. Im Moment sei dies alles nur ein Diskussionsvorschlag. Außerdem müsse geklärt werden, ob die bisher geflossenen Fördergelder auf das neue Projekt übertragen werden könnten. Das Ganze sei ein Prozess, der sich erst entwickeln müsse.

