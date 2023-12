Bad Wörishofen

17:00 Uhr

Neue Regeln: Alleine ins Bad Wörishofer Freibad künftig nur noch ab 12 Jahren

Im Freibad von Bad Wörishofen gelten in der nächsten Saison neue Regeln - aber nicht nur dort.

Plus Sicherheitsvorschriften haben in Bad Wörishofen Auswirkungen auf Freibadfans und alle, die auf Seen Schlittschuhlaufen wollen.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

In Bad Wörishofen gelten neue Regeln. Das betrifft die jüngsten Fans des Freibades ebenso wie alle, die bislang außerhalb der Eishalle Schlittschuh laufen. Im Stadtrat sorgten die Vorschläge der Verwaltung für eine kontroverse Diskussion.

Der Stadtrat hat neue Sicherheitsvorschriften für die Wasserflächen im Gebiet von Bad Wörishofen erlassen. Man habe sich dabei externen Rat geholt, berichtete Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU). Was dann vorgetragen wurde, sorgte allerdings für Überraschung in der Ratsrunde, teils für ungläubige Reaktionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen