Neue Vorsitzende will Bad Wörishofens Einzelhandelsvertretungen vereinen

Plus Aurelia Nachbaur hat große Pläne - auch für den neuen Tag des Ehrenamts und die beiden großen Musik-Festivals im Herbst auf dem Flugplatz von Bad Wörishofen.

Die Aktiven Einzelhändler Bad Wörishofen haben eine neue Vorsitzende. Sie hat ehrgeizige Ziele.

Aurelia Nachbaur zur neuen Vorsitzenden der Aktiven Einzelhändler Bad Wörishofen gewählt. Bisher hatte Fritz Barth jun. dieses Amt inne, dieser ist nun stellvertretender Vorsitzender. Peter Kranz, der bisher diesen Posten bekleidete, stand für die Wahl nicht mehr zur Verfügung.