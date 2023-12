Bad Wörishofen

Neue Wege in der Energieversorgung: Biomethan aus Baisweil für Bad Wörishofen

Plus Die Einspeiseanlage auf dem Rindermastbetrieb Hof Burgösch in Baisweil ist fertiggestellt. Ab April soll Gas in das Netz von Bad Wörishofen geleitet werden.

Der Rindermastbetrieb Hof Burgösch von Hermann und Susanne Specht und der Energieversorger Schwaben-Netz arbeiten für den Klimaschutz eng zusammen. Seit dem Jahr 2005 hat das Ehepaar Specht ihren angestammten Bauernhof in Großried mit dem ausgesiedelten Hof Burgösch erweitert. „In unserem Betrieb erzeugen wir aus dem Mist und der Gülle von unseren Tieren hochwertiges Biogas, das ohne speziellen Anbau von nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel Mais erzeugt wird“, erklärt Hermann Specht. Dieses Vorhaben erreicht nun in Zusammenarbeit mit Bad Wörishofen eine neue Dimension.

Biogasanlage in Großried: Derzeit wird Strom erzeugt

Mit der Biogasanlage wird zurzeit bereits Strom für den eigenen Betrieb erzeugt. Durch die Kooperation mit Schwaben-Netz gelang nun aber ein Großprojekt. Das Biogas wird zu Biomethan aufbereitet und kann wie Erdgas in die Wärmeversorgungsleitungen eingespeist werden. Ein großer Schritt dazu ist nun mit der Fertigstellung der Einspeiseanlage auf dem Hof Burgösch erreicht worden.

