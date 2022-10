Neue Zuständigkeiten im Bad Wörishofer Stadtrat

Plus Der Rückzug von Konrad Hölzle als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses war nicht die einzige Personalie.

Der Rückzug von zwei erfahrenen Stadtratsmitgliedern aus entscheidenden Funktionen hat eine Rotation im Stadtrat von Bad Wörishofen ausgelöst. Unter anderem gibt es eine neue Vorsitzende für den einflussreichen Rechnungsprüfungsausschuss.