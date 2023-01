Bad Wörishofen

Neuer Einsatz-Rekord bei der Feuerwehr Bad Wörishofen

Plus Die Ehrenamtlichen mussten im vergangenen Jahr 234 Mal ausrücken und kommen so auf rund 2400 Einsatzstunden. Ein Mann wurde besonders geehrt.

Von Karin Donath

„Jeder von uns stellt den Anspruch an sich, einem in Not geratenen Mitmenschen zu jeder Tages- und Nachtzeit optimal helfen zu können“ – mit diesen Worten fasste der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Hans Peter Roiser, die umfangreichen Einsatzleistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen zusammen. Der Rückblick auf das vergangene Jahr zeigte einen neuen Rekord der Einsätze im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren: Insgesamt 234 Mal rückte die Feuerwehr im vergangenen Jahr aus.

