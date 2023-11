Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Neuer Kindergarten, größere Schule: Bad Wörishofen muss Platz schaffen

Kindergarten, Krippe und Hort: Die „Villa Kunterbunt“ am Ostpark von Bad Wörishofen bietet jede Menge Platz - doch jetzt muss schon wieder ein neuer Kindergarten her.

Plus Bad Wörishofens neuer Kindergarten ist erst seit Mai 2021 in Betrieb – und schon reicht der Platz nicht mehr. Handeln muss die Stadt auch bei Schule und Juze.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Bad Wörishofen braucht schon wieder einen neuen Kindergarten. Dabei liegt der Bau der großen Kita am Ostpark noch nicht lange zurück. Diesmal will die Stadt neue Wege beschreiten - zumal auch der Kindergarten St. Anna dringend saniert werden müsste. Derzeit prüft man sogar einen Neubau. Damit nicht genug: Die Grund- und Mittelschule platzt aus allen Nähten und soll nun erweitert werden. Bis dahin werden sich Lehrkräfte und Kinder aber offenbar mit einer Containerlösung arrangieren müssen. Neues gibt es auch zum Jugendzentrum.

Seit Mai 2021 ist der große Kindergarten samt Krippe und Hort am Ostpark von Bad Wörishofen in Betrieb. Die von Freistaat, Regierung von Schwaben und Landkreis finanziell geförderte "Villa Kunterbunt" hat insgesamt etwa sieben Millionen Euro gekostet. Die Villa Kunterbunt bietet 155 Betreuungsplätze, davon sind 75 Kindergartenplätze. Lange gereicht hat der neue Platz aber nicht. Bad Wörishofen braucht schon wieder einen neuen Kindergarten. Das Landratsamt habe die Stadt bereits zum Handeln aufgefordert, berichtete Stadtbaumeister Roland Klier am Montagabend bei der Bürgerversammlung für die Kernstadt im Kursaal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen