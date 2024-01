Neuer Vorstand beim Förderverein des FC Bad Wörishofen

Der FCW-Förderverein besteht seit 20 Jahren. Nun will der Verein öffentlich mehr Sichtbarkeit und hat dazu heuer viel vor.

Seit nunmehr 20 Jahren verfügt der Fußballclub Bad Wörishofen über einen eigenen Förderverein. In dieser Zeit konnten Tausende von Euro zusätzlich für die Jugendarbeit des Vereines aufgewendet werden. Diese Geschicke liegen jetzt in neuen Händen.

Der Förderverein hat vielfältige Aufgaben. So wurde oft der Materialbedarf für das Training gedeckt, wurden die jeweiligen Berlinfahrten zum befreundeten BFC Südring für die Teilnehmer billiger gemacht oder Weihnachtsgeschenke für die Kinder und Jugendlichen bezahlt. Bei der Jahreshauptversammlung standen nun aber auch Abschiede und Neuausrichtung, samt Neuwahlen im Mittelpunkt. So möchte der Verein sich in nächster Zeit wieder etwas sichtbarer präsentieren, zum Beispiel durch eine Teilnahme mit einer Torwand beim Stadtfest in diesem Jahr. Verstärkt soll das Augenmerk auf Kinder gerichtet werden, die aus sozial schwächeren Familien kommen. Ihnen will der Förderverein das Fußballspielen günstig ermöglichen.

Abschied von langjährigen Mitstreitern im Förderverein des FC Bad Wörishofen

Armin Warschun stand viele Jahre an der Spitze des Fördervereines und Rainer Strobel-Schmitt agierte ebenso lange als Schriftführer. Vorsitzender Peter Mayer bedankte sich bei ihnen für ihre vielfältige Unterstützung. Bei den Neuwahlen wurden Mayer und Schatzmeister Oliver Sass in ihren Ämtern bestätigt. Neu dazu gewählt wurden Thomas Lussi als stellvertretender Vorsitzender, Sylvia Niklas als Schriftführerin, Jürgen Maier als Jugendkoordinator, sowie Jugendleiter Heinz Pildner und Trainer Sebastian Dietrich für die JFG Wertachtal als Beisitzer. Als Kassenprüfer wurde Peter Scharpf gewonnen.

