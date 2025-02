„Ihr könnt euch freuen, zwei so tolle Pfarrer zu bekommen, wir haben sie nicht freiwillig hergegeben“, sagte eine Oberstdorferin, die an dem festlichen Gottesdienst zur Amtseinführung des Pfarrerehepaares Daniela Ditz-Sievers und Roland Sievers am Sonntagnachmittag in der Erlöserkirche teilnahm. Damit ist Bad Wörishofens erste Pfarrstelle nach einer Vakanz wieder besetzt.

Karin Donath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erlösergemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis