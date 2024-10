Neues Pfarrersehepaar für die evangelische Gemeinde Bad Wörishofen

Gute Nachrichten gab es beim Gottesdienst am Sonntag für die Gemeindeglieder der evangelischen Erlösergemeinde. Die noch vakante erste Pfarrstelle wird wieder besetzt.

Wie das evangelische Dekanat in Memmingen mitteilt, kommt das Pfarrersehepaar Daniela Ditz-Sievers und Roland Sievers aus Oberstorf in die Kneippstadt. Dort waren sie fast 15 Jahre in der Gäste- und Kurseelsorge tätig. Diese Erfahrung möchte das Theologenpaar in die Kirchen- und Kurgemeinde einbringen.

Beide freuen sich darauf, mit einem neuen Team an Hauptamtlichen das evangelische Leben im Kneippkurort wieder in ruhige Fahrwasser zu führen. Zerwürfnisse innerhalb der Kirchengemeinde, die letztlich zum Weggang des Pfarrersehepaars Schnütgen geführt hatten, beschäftigten die Gemeinde über eine längere Zeit.

Tipps für die Kneippstadt könnte es für das Ehepaar von Pfarrerin Susanne Ohr geben, die die zweite Pfarrstelle in Oberstorf/Fischen innehat und davor in Bad Wörishofen 14 Jahre als Pfarrerin tätig war.

Bad Wörishofens frühere Pfarrerin hat mit dem Ehepaar zusammengearbeitet

Wie Dekan Christoph Schieder und Dekanin Claudia Schieder berichten, werden die gebürtige Oberfränkin und der waschechte Hamburger im evangelischen Dekanatsbezirk die Stelle für Vernetzung und Projektarbeit übernehmen. Daniela Ditz-Sievers und Roland Sievers beginnen ihren Dienst am 1. Februar 2025. Der Gottesdienst mit Einführung ist für den 2. Februar 2025 geplant. Erst vor Kurzem war die zweite Pfarrstelle mit Religionspädagogin Rebecca Reisse besetzt worden.