Bad Wörishofen neuer Pastor der Freien evangelischen Gemeinde will Pfadfinder in der Kneippstadt gründen. Die gab es in der Stadt schon früher einmal. Ohne Konflikt mit der Kirche ging das aber nicht, wie jene berichten, die damals mit dabei waren. Dort fürchtete man offenbar Konkurrenz.

