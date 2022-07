„Nö“: Bandido vor Gericht nur wenig gesprächig

Plus Im Prozess um den Brandanschlag in Bad Wörishofen sollte ein führendes Mitglied der Rockergang Bandidos Licht ins Dunkel bringen. Es gab eine Überraschung.

Wer hat den Brandanschlag auf das Gebäude einer Olympiasiegerin in Bad Wörishofen beauftragt? Große Hoffnung setzte das Gericht in die Aussage eines führenden Mitglieds der berüchtigten Rockergang Bandidos. Der Mann überraschte das Gericht aber vor allem mit seiner Kostenforderung. Dafür erhärtete sich eine andere Spur, wie nun klar wird.