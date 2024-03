Bad Wörishofen

vor 41 Min.

Notrufe missbraucht: Einsätze in der Flüchtlingsunterkunft Bad Wörishofen

In der Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofens Gewerbegebiet kam es zuletzt zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr.

Plus Feuerwehr und Polizei rückten zuletzt öfter zur Notunterkunft Bad Wörishofen aus. Nun ermittelt die Polizei wegen Missbrauchs von Notrufen. Es gab auch eine Schlägerei.

Von , Karin Donath Markus Heinrich , Karin Donath

Die Feuerwehr Bad Wörishofen musste unlängst mehrfach zu Einsätzen in der Notunterkunft für Geflüchtete im Gewerbegebiet ausrücken, teils mehrmals am Tag. Gebrannt hat es dort allerdings nichts. Wie es scheint, wurden absichtlich Fehlalarme ausgelöst. Mittlerweile ermittelt die Polizei Bad Wörishofen.

Die Freiwillige Feuerwehr listet für die vergangenen Tagen gleich mehrere Einsätze in der Notunterkunft für Flüchtlinge auf, die sich in einem ehemaligen Möbelhaus im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen befindet. Am 7. März war die Feuerwehr gleich zweimal vor Ort, kurz nach 16 Uhr und dann wieder kurz vor 20 Uhr. Immer rücken mehrere Fahrzeuge aus und mehr als ein Dutzend Einsatzkräfte. In der Notunterkunft wohnen fast 400 Menschen. Zuletzt war die Feuerwehr am Dienstag dieser Woche im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Man habe feststellen können, dass "der Feueralarm missbräuchlich benutzt wurde", teilt die Polizei mit. Deshalb werde nun wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen