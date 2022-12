Notunterkunft Bad Wörishofen bekommt Platz für fast 400 Geflüchtete

In Bad Wörishofen sollen schon bald weit mehr Flüchtlinge als bisher unterkommen. Es geht jetzt um die Frage, wer sich um die Menschen kümmert.

Der Zustrom von Geflüchteten bleibt in Bad Wörishofen hoch. Die Notunterkunft wird deshalb wieder ausgebaut. Das Landratsamt bestätigte am Donnerstag Informationen dieser Redaktion, wonach es schon bald zu einer Vollbelegung mit fast 400 Menschen kommen könnte.

Notunterkunft und Impfzentrum teilen sich derzeit das gleiche Gebäude in Bad Wörishofen, ein ehemaliges Möbelhaus im Gewerbegebiet. Das Impfzentrum schließt am 21. Dezember plangemäß für immer. Danach soll das Gebäude voll für Flüchtlinge zur Verfügung stehen. Bis zu 373 Personen könnten dann dort untergebracht werden, teilte Landratsamtssprecherin Sylvia Rustler mit.

Der Sicherheitsdienst für die Notunterkunft Bad Wörishofen wird bei Bedarf aufgestockt

Ob alle Plätze benötigt werden, hänge davon ab, wie viele Personen dem Unterallgäu zugewiesen werden. „Bleiben die Zuweisungen auf dem aktuellen Niveau, werden wir die Plätze auch belegen müssen“, sagt Rustler. Entsprechend müssen die Rahmenbedingungen angepasst werden. In der Unterkunft in Bad Wörishofen ist bereits rund um die Uhr ein Sicherheitsdienst anwesend. „Wenn dort mehr Leute leben, wird hier auch mehr Personal eingesetzt“, so Rustler.

Die Küche in der Notunterkunft Bad Wörishofen ist zu klein fürs Selberkochen

Wer sich um die vielen Menschen kümmert, wird derzeit geklärt. „Zum einen ehrenamtliche Helfer. Zum anderen sind wir derzeit in Verhandlungen, um hier auch eine Hilfsorganisation mit einzubinden“, schildert Rustler. Für die Menschen wird es Verpflegung mittels Catering geben. „Die Küche wäre nicht groß genug, damit sich alle Menschen selbst versorgen können“, erläutert Rustler. Wie lange die Flüchtlinge in der Notunterkunft bleiben müssen, ist unklar. Zuletzt gab es ein großes Problem bei der Suche nach Wohnungen für Geflüchtete. „Dieses Problem besteht nach wie vor und wir sind weiter auf der Suche nach Asylunterkünften und Wohnungen“, berichtet Rustler. „Zwar haben wir das ein oder andere Objekt in Aussicht, sind aber über jedes Angebot dankbar.“

Derzeit sind 60 Ukrainer und 124 Asylbewerber aus Iran, Irak und Afghanistan in der Notunterkunft untergebracht. Woher die Menschen stammen, die demnächst im Unterallgäu unterkommen sollen, ist nicht bekannt. Der Landkreis hat das ehemalige Möbelhaus zwischenzeitlich selbst bis Ende Juni 2023 angemietet. Der bisherige Mietvertrag über den Freistaat wäre am Jahresende ausgelaufen.

Lesen Sie dazu auch