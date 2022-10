Notunterkunft Bad Wörishofen: Geflüchtete brauchen jetzt schnell Hilfe

Der Weiterbetrieb der Notunterkunft stellt den Asylkreis Bad Wörishofen vor neue Herausforderungen. Der Zustrom an Menschen wird hoch bleiben.

Die reaktivierte Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen stellt auch den Asylkreis Bad Wörishofen vor neue Herausforderungen. Wie sich herausstellte, fehlt es über die Grundversorgung hinaus an so gut wie allem. Die Regierung von Schwaben schwört derweil die Landkreise und Gemeinden auf eine „gemeinsame Kraftanstrengung“ ein. Man rechne mit einer „angespannten Situation“ durch vermehrte Ankünfte von Flüchtlingen.

Nachdem zuletzt die Geflüchteten aus der Ukraine in privaten Unterkünften oder in dezentralen Unterkünften, die vom Landratsamt angemietet wurden, untergebracht wurden, geht es für den Asylkreis jetzt wieder darum, sich um die Neuankömmlinge im Aufnahmelager zu kümmern. Der Leiter Filip Bäder hofft deshalb, dass der Helferkreis wächst.

In dem ehemaligen Möbelhaus im Gewerbegebiet stehen derzeit 150 Plätze für die Neubelegung zur Verfügung. Neben ukrainischen Flüchtlingen sind nun auch Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan oder Afrika untergebracht, wie es bei der jüngsten Versammlung des Asylkreises hieß. Bekanntlich arbeitet das Landratsamt derzeit an einer Verlängerung des auslaufenden Mietvertrags um sechs Monate.

Wohnungen für Geflüchtete sind in Bad Wörishofen und der Umgebung Mangelware und dringend gesucht

Für Unterkunft und Essen sei in der Notunterkunft zwar gesorgt, doch darüber hinaus fehle es fast an allem, wurde beim Treffen es Asylkreises berichtet. Wie Bernd Zimmermann, der Koordinator des Asylkreises mitteilt, werden für die Neuankömmlinge Kleider, Spielzeug für die Kinder oder Fahrräder benötigt. Des Weiteren wurden für Flüchtlinge kleinere Wohnungen in Eigenregie des Asylkreises vermittelt. Da diese aber nun nicht mehr ausschließlich für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt werden, wurden solche Mietverhältnisse nicht mehr verlängert. Das Ausländeramt durfte laut Zimmermann auf Anweisung der Regierung diese unter dieser Vorgabe nicht mehr weiter anmieten. Deshalb wäre es wichtig, dass für diese Ukrainer mehr private Unterkünfte bereitgestellt würden. Die Miete würde das Jobcenter übernehmen, hieß es. Für solche Wohnungen würden dringend Möbel wie Betten, Schränke, Tische und Stühle benötigt. Auch Waschmaschinen, Kühlschränke und Trockner wären hilfreich. Größere Unterkünfte wie in Bad Wörishofen das frühere Hotel Balance, sind weiterhin vom Landratsamt angemietet. Dies bedeutet aber, dass dort auch andere Nationalitäten untergebracht werden können, sobald Plätze frei werden.

Um die Geflüchteten aus der Ukraine bemüht sich mit großem Engagement, vor allem im Bereich von Übersetzungen und in Verbindung zu den Behörden, inzwischen Olga Kieslich. Sie ist Ukrainerin, lebt aber schon viele Jahre in Deutschland und ist mit ihren Sprachkenntnissen für den Asylkreis sehr hilfreich.

Ein Problem ist derzeit auch, dass es keine Sammelstelle für Spenden an die Notunterkunft gibt

Was derzeit in der Unterkunft im Gewerbegebiet fehlt, ist nach ihren Worten der Laden, in dem Sachen für die Flüchtlinge abgegeben und gesammelt werden konnten. Dies hatten die Malteser neben ihren sonstigen Aufgaben im Zentrum mit übernommen. Wer etwas beizutragen hat, soll sich deshalb mit Koordinator Zimmermann, am besten per E-Mail an ukraine.bw@ab-p.de wenden. Eine gewisse Unsicherheit herrscht derzeit allerdings auch, weil niemand so genau weiß, wie lange die jetzt ankommenden Flüchtlinge in der Notunterkunft bleiben.

Wie Zimmermann weiter mitteilt, befänden sich unter den ukrainischen Frauen auch Höherqualifizierte, die durchaus bestrebt seien, langsam in Arbeitsverhältnisse zu kommen. In den Sprachkursen hätten sie inzwischen gute Fortschritte gemacht und auch das Jobcenter biete weiterhin Sprachkurse an. Dieses würde auch finanzielle Unterstützung für eventuelle Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Man habe auch angefragt, ob auf diese Weise vielleicht auch die Personalprobleme im Rathaus von Bad Wörishofen gemildert werden könnten. Dort stünde ja viel Arbeit, gerade mit Ukrainern oder anderen Osteuropäern, an. Dabei könnten deren sprachliche Fähigkeiten sogar gefragt sein, glaubt man im Asylkreis.

So bewältigt die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule die Integration von Geflüchteten

Insgesamt gut bewältigt hat offenbar die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule die Herausforderungen, welche die Integration von ukrainischen Kindern mit sich brachte. Die Grundschüler gingen inzwischen in den Regelklassen in den Unterricht, wurde berichtet. Für die Mittelschüler gebe es eine Brückenklasse, die von einer deutschen Lehrkraft betreut werde. Zudem stehen die beiden Lehrkräfte aus der Ukraine, Anna Lialjuk und Julia Getmann, für Differenzierungen zur Verfügung. Drei Schüler der 9. Klasse sollen nun sogar in Bad Wörishofen ihren Schulabschluss machen. Die Regierung rechnet derweil „in nächster Zeit“ mit einer weiterhin angespannten Situation. Die Flucht vor dem Krieg in der Ukraine, eine weiterhin hohe Anzahl von Asylbewerbern und „den ebenfalls starken Anstieg im Bereich der legalen Migration“ nennt Regierungssprecher Karl-Heinz Meyer auf Nachfrage unserer Redaktion als Gründe.

Regierung und Kreisverwaltungsbehörden müssten „weiterhin alle Anstrengungen unternehmen“, um zusätzliche Unterkunftsplätze für Asylbewerber und Flüchtlinge zu akquirieren, betont Meyer. Das Ankerzentrum Schwaben müsse dauerhaft für Neuzugänge aufnahmebereit sein, das sei die Vorgabe. Deshalb benötige man „zusätzliche Kapazitäten in der Anschlussunterbringung“. Asylbewerber weise man „vorrangig den Kreisverwaltungsbehörden zu, die ihre Aufnahmequote“ aktuell nicht erfüllen.