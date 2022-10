Notunterkunft Bad Wörishofen soll sechs Monate länger bleiben

Erneut treffen Geflüchtete in Bad Wörishofen ein, aus Iran, Afghanistan und der Ukraine. Eine Mietverlängerung würde auch das Impfzentrum betreffen.

Die Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen soll bleiben. Man strebe eine Verlängerung des Mietvertrages um sechs Monate an, teilte das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Damit bliebe auch das Impfzentrum länger offen, als geplant, bis zum Jahresende – dann schließen alle Impfzentren in Bayern. Aktuell sind in der Notunterkunft Bad Wörishofen 51 Menschen aus der Ukraine und zwölf weitere Asylbewerber aus Iran, Irak und Afghanistan untergebracht. Am heutigen Mittwoch werden laut Landratsamt weitere 20 Personen erwartet.

