Bad Wörishofen

20:00 Uhr

Obdachlosigkeit nimmt zu: „Wir werden wie Abschaum behandelt“

Plus Die Zahl der Obdachlosen in Bad Wörishofen steigt. Manche haben sich bereits selbst aufgegeben, andere versuchen alles, um ihr Schicksal zu wenden.

Von Karin Donath

Die Zahl der Obdachlosen steigt seit einem halben Jahr kontinuierlich an, die Unterkünfte in Bad Wörishofen und Mindelheim sind voll. Hinter den nüchternen Zahlen verbergen sich oftmals erschütternde Einzelschicksale von Menschen, die unfreiwillig an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden und nur schwerlich wieder den Weg zurück in die Normalität finden. „Wir werden wie Abschaum behandelt,“ sagt eine Betroffene.

