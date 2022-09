Offiziell "Kneippstadt": Bad Wörishofen bekommt neue Ortsschilder

Bad Wörishofen ist als Kneippstadt weithin bekannt - und tut dies nun auf den Ortsschildern kund. Andere Vorschläge fielen dagegen durch.

„Kneippstadt“ - das war schon immer einer der Begriffe, mit denen man Bad Wörishofen auch bezeichnete. Nun wird dieses Synonym ganz offizielle auf den Ortsschildern Wörishofens erscheinen. Der Stadtrat stimmte diesem Namenszusatz zu, das Landratsamt als Genehmigungsbehörde signalisierte ebenfalls sein Okay.

Grund für diese Zusatzbezeichnung auf den Ortsschildern: Diese sind veraltet, entsprechen nicht mehr der aktuellen Norm und müssen ohnehin ausgetauscht werden. Bürger hatten angeregt, sie doch mit einem Namenszusatz zu versehen, wie es andere Städte auch machen.

Die Begriffe Gesundheitsstadt oder Kurstadt sind auf Ortsschildern nicht erlaubt

Von „Gesundheitsstadt“ über „Kurstadt“ bis „Kneippstadt“ gingen die Vorschläge. Doch nur der Begriff „Kneippstadt“ erfüllt die Voraussetzungen für einen solchen Namenszusatz, denn: der muss eine gewisse Einzigartigkeit haben, mit der Geschichte der Kommune in Verbindung stehen und eine Besonderheit nennen. Und das ist „Kneipp“ in Verbindung mit „Stadt“ zweifelsohne, denn nur in Bad Wörishofen hat er gewirkt. Bürgermeister Stefan Welzel: „Wo Kneipp drin ist steht nun auch Kneipp drauf.“ An den Ortsschildern der Stadtteile wird sich allerdings nichts ändern. Dort wird der Namenszusatz nicht auftauchen