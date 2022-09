Olympia, Kneipp und ein großes Abenteuer

Plus Bernd Lorenzen war keine Anstrengung zu groß, um vor 50 Jahren etwas Olympialuft zu schnuppern. Dabei entdeckte er Bad Wörishofen – und eine neue Liebe, die seither nicht erlosch.

Wie passen die Olympischen Spiele in München von 1972, Bad Wörishofen mit Kneipp und Bernd Lorenzen aus dem fernen Flensburg zusammen? Es ist eine dieser wundersamen Geschichten, welche auch noch 50 Jahren nach den Spielen faszinieren. Lorenzen kam mit dem Rad aus Flensburg – und verlor dabei sein Herz an Bad Wörishofen.