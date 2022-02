Bad Wörishofen

Omikron sorgt für Absturz der Gästezahlen in Bad Wörishofen

Plus Bad Wörishofens Tourismus startet ins dritte Pandemiejahr. Manche Hoteliers haben die Konsequenzen gezogen und ihre Häuser vorerst geschlossen. Andere machen weiter, um das Personal zu halten. Eine Hoffnung eint sie.

Von Wilhelm Unfried

Das dritte Jahr in Folge startet der Tourismus in Bad Wörishofen unter Pandemie-Bedingungen. Sehr zögerlich kämen derzeit Buchungen für Hotelaufenthalte in der Kneippstadt herein, hieß es am Montag. Einige Häuser haben die Reißleine gezogen und bis auf Weiteres gleich ganz dichtgemacht. Die Hauptschuld an der Misere geben die Hoteliers den beständig wechselnden Vorschriften in der Corona-Pandemie.

