Osterfreude gibt es in Bad Wörishofen im Doppelpack

Das Osterbrunnenfest und der internationale Ostereiermarkt locken die Gäste in Scharen nach Bad Wörishofen. Dort gab es auch eine Premiere zu feiern.

Welch ein Genuss für Groß und Klein, für Alt und Jung: Ein unbeschwertes Wochenende mit Ostereiermarkt mit bunt geschmückten Osterbrunnen und einem mit viel Musik gefeierten Osterbrunnenfest liegt hinter ihnen. Außerdem konnte nach Herzenslust in Bad Wörishofens Geschäften der Innenstadt für den Frühling eingekauft werden. Auch wenn der April wettermäßig an diesem Wochenende seinem Namen alle Ehre machte, das nahmen tausende Besucherinnen und Besucher gerne in Kauf.

Konzerte unter freiem Himmel waren am Sonntagnachmittag besonders begehrt. Da gingen bei den Polkas „Späte Liebe“ oder dem „Böhmischen Traum“ wahrhafte Träume in Erfüllung. Die Stadtkapelle Bad Wörishofen unter der Leitung von Rainer Wörz und die Stockheimer Musikanten mit Sanni Risch am Dirigentenstab sorgten abwechselnd an verschiedenen Brunnen für eine großartige Stimmung. Der Funke sprang über. Da wagten manche sogar ein flottes Tänzchen.

Helga Golsorkhi mit ihrem Ei mit Sütterlinschrift. Foto: Maria Schmid

Bürgermeister Stefan Welzel eröffnete das Osterbrunnenfest mit einem großen Dankeschön an alle, die zum Brunnenschmuck beigetragen haben. Allen voran nannte er die Familie Annelies und Martin Kistler. 2019 gab es dafür ein Präsent der Stadt Bad Wörishofen. In diesem Jahr gingen sie leer aus. Nichtsdestotrotz freuten sie sich über die überaus positive Resonanz der Gäste. Schließlich seien die Brunnen echte „Ei-lights“. Erstmals dabei war der TSV Bad Wörishofen mit einem Brunnen. Anlass ist das 125-jährige Vereinsbestehen in diesem Jahr. „Wir sind stolz auf die große Resonanz unserer Idee“, freut sich Thomas Wegst, der Vorsitzende des Vereins mit etwa 1200 Mitgliedern. Helmut Jannik übernahm die Planung für die Umsetzung. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene halfen und bemalten rund 1100 Eier. Groß war dann der Spaß, als Alt und Jung ihre Kunstwerke an der nun bunt geschmückten Wassertretanlage bei der Dreifachturnhalle suchten und fanden.

In Bad Wörishofen gibt es diesmal 14 bunte Osterbrunnen. Einer davon steht am Platz vor dem Bahnhof. Foto: Maria Schmid

Während draußen der April mit Sonnenschein, kühlen Temperaturen und Graupelschauern seine Ruf alle Ehre machte, flanierten die Besucherinnen und Besucher im Kurhaus von Stand zu Stand. Dort reihten sich österliche Kunstwerke beim internationalen Ostereiermarkt aneinander. Kostbare Handarbeiten mit echten und künstlichen Eiern waren da zu sehen, Holzarbeiten, Mineralien, Metallarbeiten, bunte Kränze, Keramiken und vieles mehr. Die Künstlerinnen und Künstler zeigten ihr großes Talent, ihre schier unerschöpfliche Geduld, aus diesen so zerbrechlichen Gebilden zauberhafte Kunstwerke zu schaffen.

„Frohe Ostern“: eines der Kunstwerke beim internationalen Ostereiermarkt. Foto: Maria Schmid

Jaroslava Kuzel aus Zürich hatte große Straußeneier mit Spitze überzogen. Sie lachte und sagte: „Die Spitzen sind von Großmutters Nachthemden.“ Andrea Nusser aus Marktoberdorf verwandelte ein Emu-Ei in ein blaues, mit Blumen verziertes Schmuckstück. Ihre Technik? Sie verwendet für ihre gefräste Kunst unter anderem Zahnarztbohrer. Barbara Weinbuch aus Buchloe benutzt für die filigranen Löcher, Striche und Herzen Drillbohrer. Das ist eine einfache Handbohrmaschine zum Bohren kleiner Löcher. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie viele vorsichtige Bohrungen für Striche oder Blütenblätter gemacht werden müssen. Und dabei darf natürlich das zarte Ei nicht zerbrechen. Da sind schon mal für ein Ei eine bis zwei Stunden Zeit notwendig. Helga Golsorkhi hat sich ebenfalls etwas Besonderes ausgedacht. Nicht nur, dass sie aus rund 52 ausgeblasenen weißen Eiern einen zauberhaften Kranz geschaffen hat, der mit weißen Federn und einem Kerzenlicht in der Mitte für eine magische Stimmung sorgt. Sie beherrscht die Sütterlin-Schrift und schrieb dieses Zitat auf ein Ei: „Bist du einst groß, dann siehst du ein, wie schön es ist ein Kind zu sein.“

Die Stadtkapelle spielte unter anderem am Kistler-Brunnen. Foto: Maria Schmid

Ursel Kißlinger aus Ingolstadt gestaltete nicht nur bunte Eier. Sie formte aus Keramik kleine zauberhafte Gartenstecker, kleine Geister, die die Gäste aus heiteren Gesichtern anlachten. An dem bunten Geschehen in der Stadt beteiligten sich am Sonntag auch die Einzelhändler. Optiker Peter Kranz äußerte sich sehr zufrieden mit den interessierten Besuchern. Er war sich allerdings sicher, dass noch viel mehr Menschen gekommen wären, hätte ihnen die Stadt an diesem Sonntag die ihrer Meinung nach sehr hohen Parkgebühren erlassen. Doch das Fazit: Dieses Wochenende nach den vielen und langen Corona-Beschränkungen war ein sehr willkommenes Geschenk.