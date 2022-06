Paar reist mit Unimog und Schäferwagen nach Bad Wörishofen

Plus Für das Ehepaar Schlumpberger aus Blaubeuren gibt es nichts Schöneres, um auf Tour zu gehen. Weil ihnen Bad Wörishofen besonders gut gefällt, waren sie jetzt wieder in der Kneippstadt.

Es gibt ja viele Arten von Urlaub, mit dem Auto, eine Kreuzfahrt oder ein Flugurlaub. Doch wesentlich spektakulärer ist das, was Georg und Annerose Schlumpberger aus Blaubeuren-Asch mit dem Beginn ihres Ruhestandes unternehmen. Seit dreizehn Jahren reisen die beiden mit ihrem alten Unimog und dem angehängten Schäferwagen durch die Lande und erregen dabei stets viel Aufsehen.