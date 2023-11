Parkhaus Kurpromenade in Bad Wörishofen öffnet am Dienstag

Fit für die nächsten Jahrzehnte: Das Parkhaus Kurpromenade in Bad Wörishofen kann bald wieder benutzt werden. Am Dienstag, 7. November, wird es wieder geöffnet.

Das aufwändig sanierte und in weiten Teilen neu gestaltete Parkhaus Kurpromenade wird am Dienstag, 7. November, wieder geöffnet. Das Parkhaus hat aufgrund seiner Kapazitäten und seiner Lage eine zentrale Funktion für die Innenstadt von Bad Wörishofen. 1989 gebaut, war die Substanz des Gebäudes durch die Nutzung und den Eintrag von Streusalz in seiner Substanz stark beschädigt, so die Stadtwerke Bad Wörishofen in einer Pressemitteilung.

Bauarbeiten am Parkhaus Kurpromenade dauerten länger als geplant

Nicht nur die für jeden Betrachter optisch leicht erkennbaren Spuren, die die langjährige Nutzung hinterlassen hatte, setzte dem Parkhaus zu. Gerade auch unter den Beschichtungen und hinter Farbe und Putz waren die tragenden Bauteile der Konstruktion stark geschädigt. Die Stadtwerke Bad Wörishofen haben das Gebäude in den zurückliegenden Monaten mit Unterstützung von 19 Fachfirmen komplett entkernt und viele Bereiche von Grund auf erneuert und neu gestaltet. Wesentliche Bereiche der Sanierung waren die tragenden Bauteile des Gebäudes (Wände, Decken, Säulen, Rampen, etc.), Elektrotechnik, intelligente LED-Beleuchtung, Aufzug, Lüftung, Sicherheitseinrichtungen (Notstromversorgung, Notbeleuchtung, CO₂-Warnanlage, Zugänge, Sanitäreinrichtungen und viele weitere Detailbereiche.

Parallel zu den Arbeiten am Parkhaus wird derzeit auch die Mittel- und Niederspannungsversorgung im Bereich der Bürgermeister-Stöckle-Straße ertüchtigt, so die Stadtwerke. (mz)

