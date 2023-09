Parkhaus Kurpromenade noch bis mindestens Oktober zu

Wer am Wochenende zum Kunsthandwerkermarkt oder Entenrennen kommt und einen Parkplatz sucht, sollte Geduld mitbringen. Die Sanierung des Parkhauses an der Kurpromenade dauert länger als geplant.

Anfang September des Vorjahres wurde das größte Parkhaus der Kneippstadt geschlossen, Von einem Jahr Bauzeit sprachen die Verantwortlichen der Stadtwerke Bad Wörishofen damals. Grund für die Schließung sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am gesamten Gebäude.

Das größte Parkhaus der Stadt Bad Wörishofen bleibt noch wochenlang geschlossen

Wie sich jetzt herausgestellt hat, dauern die Sanierungsarbeiten länger als erwartet. "Wir haben diverse Bereiche im Parkhaus Kurpromenade in einem schlechteren Zustand als erwartet vorgefunden", bedauert Werkleiter Peter Humboldt von den Stadtwerken auf Anfrage unserer Redaktion. Vor allem die Betonbauteile mussten laut Humboldt zum Teil großflächiger, aufwändiger und damit auch zeitintensiver saniert werden. Dies führe in der Folge zu einem höheren Zeitaufwand für die Gesamtmaßnahme. Humboldt: "In den aktuellen Planungen gehen wir von einer Wiedereröffnung des Parkhauses im Zeitfenster Oktober/November diesen Jahres aus, einen konkreten Termin können wir derzeit noch nicht nennen."

Bei Bürgern und Gewerbetreibenden bedanken sich die Stadtwerke "für Ihr Verständnis". Nach Abschluss der Maßnahme freuen sich die Stadtwerke, "neben unserem Parkhaus am Bahnhof ein weiteres, attraktives Parkhaus in der Innenstadt anbieten zu können", so Humboldt.

