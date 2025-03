Parkrempler in der Hauptstraße: Verursacher fährt davon

Ohne sich um den Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich zu kümmern, hat sich ein Unfallverursacher aus dem Staub gemacht, der laut Polizei am Freitagvormittag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Bad Wörishofen ein geparktes Auto angefahren und beschädigt hat. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

