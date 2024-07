Parkrempler mit teuren Folgen

Auf Zeugenaussagen hofft die Polizei Bad Wörishofen, um einen Fall von Unfallflucht aufklären zu können. Am Dienstagvormittag wurde demnach ein parkendes Auto in der Margaretenstraße beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken entstanden ist. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

