Parkverbot an der Stockheimer Straße soll kommen

Dauerparker an der Stockheimer Straße haben im Stadtrat den Ruf nach einem Parkverbot laut werden lassen. Offenbar gibt es dafür nun eine gute Chance.

FW-Fraktionschef Thomas Vögele und Joachim Nägele (FW) hatten das Parkproblem an der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Kernstadt und Gartenstadt vor einiger Zeit in den Stadtrat gebracht. Seither wurde es ruhig um den Wunsch nach einem Parkerbot. Vögele war es auch, der nun wissen wollte, ob das Parkverbot kommt. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) verwies darauf, dass die Stadtverwaltung derzeit keinen Ordnungsamtsleiter habe. Er selbst glaube abe schon, dass „wir das so machen können“, sagte Welzel.