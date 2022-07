Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Patrick Lindner und Gäste aus Hongkong: „Weiße Nacht“ mit Rekordbesuch

Plus Die Aktiven Einzelhändler von Bad Wörishofen treffen mit ihrem Sommernachtspicknick in Weiß voll ins Schwarze.

Von Franz Issing

Ganz in weiß, mit einem Picknickkorb im Arm, belegten viele hundert Party-Gäste in lauer Sommernacht die weiß gedeckten Tische entlang des Wörthbaches. Die „Weiße Nacht“ verzeichnete einen Rekordbesuch. Schlagerstar Patrick Lindner hob die einst mit aus der Taufe und war natürlich ebenfalls gekommen. Ein Gast reiste extra aus Hongkong an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .