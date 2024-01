Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Pendler in Bad Wörishofen sind vom erneuten Streik der Lokführer genervt

Plus Sechs Tage lang wollen die GDL-Lokführer ab Mittwoch streiken. Pendler am Bahnhof von Bad Wörishofen sagen, was sie davon halten.

"GDL-Streik: Bahnverkehr massiv beeinträchtigt" ist schon am Montagabend als Laufschrift auf der Anzeigetafel des Bahnhofs von Bad Wörishofen zu lesen. Die Lokführergewerkschaft hat ab Mittwoch zum sechstägigen Streik im Personenverkehr aufgerufen. Heribert Förster pendelt seit 26 Jahren von der Kneippstadt nach Augsburg. Der erneute Streik stoße auf nicht viel Verständnis unter den Fahrgästen, sagt er: "Es nervt eigentlich alle".

Bei nasskaltem Winterwetter fährt der Regional-Express aus Augsburg in Bad Wörishofen ein. Aufgrund des Sackbahnhofs muss der Lokführer in den Führerstand am anderen Ende des Zugs wechseln. "Ich sollte schon wieder weiterfahren", sagt er sichtlich gestresst. Als wir ihn nach einem Kommentar zum erneuten Streik fragen, winkt er ab und geht. Der Zugbegleiter ist entspannter. "Man hätte schon früher etwas machen sollen", ist er überzeugt. "Die Jugend heute stellt einfach andere Forderungen, zu den bestehenden Bedingungen will da niemand mehr arbeiten". Fahrgast Heribert Förster ist aus dem Zug gestiegen und setzt sich noch kurz in den Warteraum des Wörishofer Bahnhofs. "Dass ab Mittwoch wieder gestreikt wird, tut weh", sagt der langjährige Pendler. "Da bleibt mir nichts anderes übrig, als mit dem Auto zu fahren, das ist nicht umweltbewusst und nachhaltig, aber was will ich denn machen." Aus dem Homeoffice könne er nur begrenzt arbeiten, erzählt er.

