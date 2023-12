Personalmangel: Bad Wörishofen beantragt Amtshilfe

Plus Nach den jüngsten Kündigungen spitzt sich die Personalsituation im Rathaus von Bad Wörishofen zu. Die Stadt hat jetzt Amtshilfe beim Landratsamt beantragt.

Die Stadt Bad Wörishofen hat beim Landratsamt um Amtshilfe gebeten. Landratsamtssprecherin Sylvia Rustler bestätigte am Freitag entsprechende Informationen unserer Redaktion.

Im Landratsamt Unterallgäu sei ein Ersuchen um Amtshilfe der Stadt Bad Wörishofen eingegangen, berichtete Rustler. Zum Inhalt äußerte sie sich nicht. Man werde sich in der Behörde nun mit dem Antrag aus Bad Wörishofen befassen. Zum Zeitrahmen konnte Rustler gegenwärtig noch nichts sagen.