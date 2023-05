Personalmangel: Bad Wörishofens Freibad öffnet nicht mehr jeden Tag

Bad Wörishofens Freibad kann in dieser Saison nur stark eingeschränkt genutzt werden – weil das Personal fehlt. Was Freibadfans jetzt wissen müssen.

Schlechte Nachrichten für alle Fans des Bad Wörishofer Freibads: Weil es weiterhin zu wenig Personal gibt, schränkt die Stadt die Öffnungszeiten heuer stark ein.

Bad Wörishofens Freibadsaison steht heuer unter keinem guten Stern. Kürzlich erst wurde bekannt, dass an dem Bad weit mehr gerichtet werden muss, als eingeplant. Zunächst war deshalb nicht klar, wann das Bad im Sonnenbüchl überhaupt eröffnen kann. Das zumindest ist nun geklärt. Man werde voraussichtlich am Samstag, 27. Mai, in die Saison starten, hieß es am Freitag. Das Bad werde an diesem Tag ab 10 Uhr geöffnet sein.

Auch der Saisonkartenverkauf für das Freibad startet nun, nachdem bislang keine Karten erhältlich waren. Dieser Umstand hatte bereits zu einer Nachfrage von Paul Gruschka (FW) im Stadtrat geführt. Die Saisonkarten sind ab Montag, 15. Mai, an der Freibadkasse erhältlich. "Auch in diesem Jahr gelten die Karten nicht nur in Bad Wörishofen, sondern auch im Freibad Mindelheim und im Freibad Türkheim", teilt die Stadtverwaltung dazu mit.

So steht es um die Eintrittspreise für das Freibad in Bad Wörishofen

"Die Eintrittspreise bleiben trotz steigender Betriebskosten unverändert. Die aktuell gültigen Tarife gelten weiterhin", heißt es weiter. Die Kartenpreise bleiben also gleich - allerdings gibt es dafür heuer deutlich weniger Gelegenheiten, das Freibad zu nutzen.

Der Stadt fehlt weiterhin Personal, um das Freibad wie gewohnt betreiben zu können. Über dieses Problem hatte unsere Redaktion zuerst berichtet. Als Folge daraus gelten zur Eröffnung vorerst folgende Öffnungszeiten: mittwochs von 10 bis 19 Uhr, freitags, samstags und sonntags ebenfalls von 10 bis 19 Uhr. An Montagen, Dienstagen und Donnerstagen dagegen bleibe das Freibad von Bad Wörishofen geschlossen.

Lesen Sie dazu auch

Die Stadt Bad Wörishofen sucht dringend nach Fachpersonal, denn es gelten bestimmte Voraussetzungen

"Die Einschränkung der Öffnungszeiten ist leider erforderlich, da trotz aller Bemühungen weiterhin Fachpersonal in diesem Bereich fehlt", teilt die Stadtverwaltung mit. Man danke allen Aushilfskräften, die das Team des Freibades seit vielen Jahren bei der Beckenaufsicht unterstützen. Diese Personen würden dazu beitragen, dass es das Angebot in diesem Umfang überhaupt geben kann. Wer sich einstellen lassen will, um das Personalproblem zu mildern, soll sich bei Christian Strohmenger im Rathaus melden, unter der Telefonnummer 08247/9690231. Um im Freibad arbeiten zu dürfen, sei ein Rettungsschein in Silber und ein Erste-Hilfe-Kurs Voraussetzung, der nicht älter als ein Jahr sein darf.

Bis Bad Wörishofes Freibad eröffnen kann, müssen die aktuellen Baustellen beseitigt werden. Ein Problem waren heuer vor allem die Fliesen, was nach Auskunft Strohmengers dem Alter des Beckens und des Bades geschuldet sei.

So steht es um den erhofften Eröffnungstermin des Freibads Bad Wörishofen zu Pfingsten

"Eine hiesige Fachfirma kümmert sich bereits darum, das Schwimmerbecken wieder instand zu setzen, sodass der erhoffte Eröffnungstermin zu Pfingsten zustande kommen kann", berichtete Strohmenger unlängst. Es müssten aber auch Feuchteschäden im östlichen Gebäudetrakt beseitigt werden. Strohmenger schätzt, dass zu den ohnehin geplanten Kosten für den Unterhalt des Freibads nun noch weitere 40.000 Euro an Kosten hinzukommen, damit das Bad eröffnet werden kann.