Peter Eichler war 24 Jahre lang das Gesicht der Wörishofer Feuerwehr

Plus Nach 24 Jahren endet die Amtszeit von Peter Eichler als Kommandant der Feuerwehr in Bad Wörishofen. Wie es nun weitergeht - und wie es um die Nachfolgeregelung steht.

In Bad Wörishofen geht eine Ära zu Ende – an der Spitze der Feuerwehr. Peter Eichler war 24 Jahre lang als Kommandant das Gesicht der Wörishofer Feuerwehr. Nun stellt er sich nicht mehr zur Wahl. Die Neubesetzung erfolgt auf ungewöhnlichem Weg.